Giresunlu Çiftçilere 217 Milyon Lira Destek Sağlandı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2018 yılı tarımsal destekleme kapsamında çiftçilere 217 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2018 yılı tarımsal destekleme kapsamında çiftçilere 217 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını bildirdi.



Angın, yaptığı yazılı açıklamada, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yürüttükleri yoğun çalışmalar ve üretici örgütlerinin de sağladığı katkı neticesinde Giresun'da tarımsal üretime verilen desteklemelerin her yıl artış gösterdiğini belirtti.



2018 yılı tarımsal destekleme kapsamında üreticilere 217 milyon 258 bin liralık katkı sunulduğunu vurgulayan Angın, bunun 177 milyon 297 bin lirasının bitkisel üretim yapan çiftçilere aktarıldığını kaydetti.



Angın, 12 milyon 836 bin lira hayvansal üretim desteklemesi gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Geleneksel kıyı balıkçılığı ve su ürünleri desteklemesi 323 bin 22 lira, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri desteklemesi 2 milyon 152 bin 500 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteklemesi 72 bin 600 lira destek sağlanmıştır." ifadesini kullandı.



TARSİM kapsamında da 14 milyon 419 bin lira bitkisel ürün ve hayvan sigortası primi ödendiğini aktaran Angın, genç çiftçilere de 7 milyon 440 bin lira kaynak sağlandığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Giresun'da Muhtarlık Oylarını Yakan 2 Şüpheli Tutuklandı

Rabia Naz'ın Babasının Akıl Hastanesine Yatırılmasına Karar Verildi

Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi

Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor