Giresunlu fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği ödemesi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresunlu fındık üreticilerine son 8 yılda 1,4 milyar lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilere destek ödemesi yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bir süre önce Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Gelecek yıl çiftçilere toplam 899 milyon lira destek aktarılacağını belirten Öztürk, kararın alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara teşekkür etti.

Öztürk, desteğin, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliğin sağlanması, kalite ve verimin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, fındıktan başka alternatifi olmayan çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi, tarımsal sanayiye hammadde temini ile uluslararası rekabet gücünün artırılması noktasında yerinde ve gerekli bir uygulama olduğuna dikkat çekti.

Giresunlu fındık üreticilerine son 8 yılda 1,4 milyar lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapıldığına vurgu yapan Öztürk, "Helal-i hoş olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticilerimizin destekçisi, taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Öztürk, devlet-üretici işbirliğinin devam etmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada üretilen toplam fındığın yaklaşık yüzde 70'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Bunun yüzde 85'ini de ihraç ediyor. Fındık ülkemiz için stratejik bir üründür. Karadeniz Bölgesinin sahil kesiminde en doğudan en batıya kadar tüm illerimizde yüz binlerce aileyi, milyonlarca insanımızı yakından ilgilendiriyor. Ayrıca ihracat geliri olarak da tarım ürünleri içinde birinci sırada."

Yeni mahsul fındık sezonu öncesi üreticilere sabretmeleri ve fiyatın yükseleceği yönünde söyleminin bulunduğunu anımsatan Öztürk, "Aynen de öyle oldu. Piyasa fiyatları TMO'nun ilan ettiği fiyatın üzerine çıktı. Daha da yükseleceğini tahmin ediyorum. Demek ki sabır edince oluyormuş. İzlenen bu akıllı fındık politikası sayesinde üreticimiz de, devletimiz de karlı çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.