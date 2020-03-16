Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli - Son Dakika
Son Dakika Yerel Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli - Son Dakika

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

6 saat önce

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli Fındık üreticileri, yağan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor.

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

GİRESUN - Fındık üreticileri, yağan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor. Fındık dallarının üzerine yağan kar ve soğuk hava fındık üreticisini korkutuyor.

Son yıllarda hastalık ve zararlı böcekler nedeniyle ciddi rekolte kayıpları yaşanırken, 2020 sezonu öncesi yeşillenerek yaprak açan fındığın üzerine yağan Mart karı ve soğuk hava üreticiyi tedirgin ediyor. Giresun'da 250 rakımın üzerindeki fındık alanlarında etkili olan kar yağışı sonrası üreticiler zirai don yaşanması halinde büyük kayba neden olacağını ifade ettiler.

Geçmiş yıllarda yaşanan zirai donların endişesini yaşadıklarını anlatan fındık üreticisi Aşkın Tığlı, "Güzel havalarla birlikte fındık bahçeleri yapraklarını açarak yeşillenmişken birden kar yağışı bastırdı. Bu kar yağışıyla birlikte biz üreticileri de bir endişe aldı. Özellikle bu kar yağışının ardından zirai don yaşanırsa bu seneki mahsulden büyük kayıp veririz. Çünkü kar yağışı neredeyse sahil kesimlerine kadar inmiş durumda. Şuanda 250 rakımlı köylere kadar kar yağışı etkisini göstermiştir" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda da Mart ayının zirai don nedeniyle fındık üreticilerini büyük kayba uğrattığını hatırlatan Şenel Sarıgül "Her daim Mart ayı fındık üreticileri için risk taşımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda da Mart ayında yağan karın ardından hava sıcaklıkları eksilere düşmüş ve zirai don yaşanmıştı. Tek geçim kaynağı fındık olan üreticiler bu yüzden Mart ayında yağan kardan dolayı endişelenmektedir. Sadece kar yağmasının ise fındığa çok bir zararı olmayacaktır fakat zirai don olursa işte o zaman biz üreticiler büyük zarar görürüz" açıklamalarında bulundu.

Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli

fındık fiyatları, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?         
14:33
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı Derbi seremonisinde Muslera ve Burak Yılmaz birbirine sarıldı         
10:55
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı         
09:51
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:13:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunlu fındık üreticisi yağan mart karı yüzünden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]