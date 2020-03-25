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Giresunlu ilkokul öğrencilerinden videolu "Evde kal" çağrısı
6 saat önce
Giresun'un Doğankent ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.
Giresun'un Doğankent ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına hazırladıkları videolu mesajla destek verdi.
Doğankent İlkokulu'nda öğrenim gören 27 öğrenci, "Evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla evlerinde "Evde kal, evde hayat var", "Sağlığınız için evde kalın Türkiye", "Yeniden bir araya gelebilmek için ayrı kalıyoruz, evde kal Türkiye", "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir, evde kal Türkiye" gibi sosyal mesaj içeren cümlelerle video çekti.
Öğretmenlerce bir araya getirilen videolar, daha geniş kesimlere ulaşması amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:35 Kaynak: AA
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