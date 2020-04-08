Giresunlu iş adamından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

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Giresunlu iş adamından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Avrupa Eğitim Kurumları Başkanı Talip Emiroğlu'ndan da destek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Avrupa Eğitim Kurumları Başkanı Talip Emiroğlu'ndan da destek oldu.
Giresun'un Piraziz ilçesi Çayırköyü doğumlu Talip Emiroğlu korona virüsle mücadele kapsamında kullanılmak üzere başlatılan kampanyaya 100 bin liralık bağışta bulundu. Avrupa Koleji ve Avrupa Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Emiroğlu, "Bünyemiz altında bulunan hiçbir şirketten personel çıkarımı yapılmayacaktır, bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmak zorundayız. Biz hep birlikte bir bütünüz" dedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:23 Kaynak: İHA
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