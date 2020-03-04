Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi - Son Dakika

Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi
7 saat önce
Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu.
Giresun'da evlerinin balkonundaki Atatürk posterinin uçacağını ve hava soğuk olduğu için Atatürk'ün üşüdüğünü düşünerek gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Seymen Sarı, evin içerisine alınan postere sarılarak Atatürk'ün üşümesinin geçeceğini ve mutlu olacağını söyledi. Annesi Aylin Sarı tarafından çekilen videoda minik Seymen'in Atatürk sevgisi dikkat çekti. - GİRESUN
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