Son Dakika Haberleri: Giresunlu muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Son Dakika Güncel Giresunlu muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Giresunlu muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

1 saat önce

Giresun Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Hadi Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha dış siyasette kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Giresunlu muhtarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, System.String[]

Giresun Faal Muhtarlar Derneği Başkanı Hadi Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha dış siyasette kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve bekasını tehdit eden unsurlara karşı alınan her karara destek verileceğini belirtti.

Karabulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başından itibaren dik duruş sergiledikleri ifade ederek, bunun da kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Türk'ün azim ve gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğine vurgu yapan Karabulut, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha dış siyasette bizi gururlandırmıştır. Giresun Faal Muhtarlar Derneği olarak mevzu vatan olunca her zaman Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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