Giresunlu Şehit İçin Yarın Tören Düzenlenecek
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit düşen Giresunlu Uzman Çavuş Salih Dinç için yarın tören düzenlenecek.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Tekeli
Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu şehit düşen Giresunlu Uzman Çavuş Salih Dinç için yarın tören düzenlenecek.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, şehidin naaşının Hakkari 34. Hudut Komutanlığınca, Van
'dan askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanına gönderileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Şehit Salih Dinç'in naaşı, Hakkari 34. Hudut Komutanlığınca, Van ilinden askeri uçak ile Ordu-Giresun Havaalanına sevk edilecek olup şehidimizin Giresun iline gelme zamanına göre 30/12/2018 günü öğle veya ikindi namazı sonrası Dereli
ilçesi Merkez
Ulu Cami'de cenaze namazının kılınmasına müteakiben Giresun/Dereli/Tepeküknarlı köyünde defnedilecektir" denildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:24 Kaynak: İHA
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