Giresunlu Temel ustanın farklı figürlerdeki kemençeleri ilgi çekiyor - Son Dakika

Giresunlu kemençe ustası Temel Karademir'in klasik kemençenin yanı sıra tüfek, akrep, deve kuşu, baston şeklinde ürettiği kemençeler, süs eşyası olarak ilgi görüyor.

Görele ilçe merkezindeki dükkanında kemençe üretimi yapan Karademir, ahşabı farklı şekillerde işleme fikrini kemençe üzerinde denemeye karar verdi. İlk olarak 2014 yılında deve kuşu şeklinde kemençe yapan Karademir, daha sonra bunu hobi haline getirdi.

15 yıllık kemençe ustası Kardemir'in ürettiği hayvan ve yöresel eşya figürlü kemençeler, süs eşyası olarak alıcı buluyor.

Temel Karademir (65), AA muhabirine, endüstri meslek lisesinde hizmetli olarak çalıştığı yıllarda makinelerle ağaç işlemeyi öğrendiğini söyledi.

Kısa süre sonra kemençe yapmayı da öğrendiğini dile getiren Karademir, emekli olduktan sonra makine alarak dükkan açtığını anlattı.

Karademir, zaman geçtikçe bu işte usta olduğunu belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçılar arasındaki yerimi aldım. Dedim ki bu bende Allah vergisi, kendi imkanlarımla birlikte bu işi sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Yıllardır yaptığı klasik kemençelerin yanı sıra farklı görünüşlerde kemençeler de ürettiğini belirten Karademir, şöyle devam etti:

"Şairler der ki ilham geldi şiir yazdım, bende de böyle bir şey var. Aklıma bir şey geliyor, tüfek şeklinde kemençe yapayım, akrep şeklinde kemençe yapayım. Ağaçlara kendi düşüncelerimi yansıtmaya çalışıyorum. Değişik figürlerde aklıma ne geliyorsa yapıyorum. Ördek şeklinde kemençe vardı, satıldı, yine deve kuşu gibi değişik kemençeler vardı, şehir dışından satın alanlar oldu."

Temel Karademir, toprağı işlemek için kullanılan tarım aleti "bel" benzeri kemençe yaptığını söyledi.

İstek üzerine kemençe yapmadığını kaydeden Karademir, "Deseniz ki bana balık figürlü kemençe yap, bunu hemen yapamam. Aklımda o figürün yer etmesi lazım. Bir hafta zihnimde düşünürüm, sonrasında ise kemençeyi yaparım." diye konuştu.