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Son Dakika Güncel Giresunlu ve Ordulu bisikletçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Giresunlu ve Ordulu bisikletçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

58 dakika önce

Giresunlu ve Ordulu bisikletçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.

Giresunlu ve Ordulu bisikletçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Giresunlu ve Ordulu bisikletçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na destek için yaklaşık 30 kilometre pedal çevirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Ordu ve Giresun'dan yaklaşık 50 bisikletçi, Piraziz ilçesinde bir araya geldi.

Bisikletleriyle Giresun merkeze doğru harekete geçen grup, güzergah boyunca Piraziz ve Bulancak ilçe jandarma komutanlıklarını ziyaret etti.

Yaklaşık 30 kilometre pedal çevirerek kent merkezine ulaşan bisikletçiler, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile görüştü.

Grup, Albay Sevinç'e Türk bayrağı hediye etti.

Ordulu bisikletçilerin gruptan ayrılmasının ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan grup adına gazetecilere açıklama yapan bisiklet antrenörü Gülcan Turan, organizasyon ile Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Turan, Mehmetçik'in terör örgütlerine karşı canla başla mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Askerlerimiz bizim için orada mücadele ediyor. Dualarımız onlarla. Kendilerinin destekçisi olduğumuzu göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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