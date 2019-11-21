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Giresunlu yüzücünün başarısı

6 saat önce

Giresun'da "Escobar sendromu" nedeniyle gördüğü tedavi sonrası yürüme gelişimi için yüzmeye başlayan Aslan Yaraman, Isparta'da yapılan Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

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Giresun'da "Escobar sendromu" nedeniyle gördüğü tedavi sonrası yürüme gelişimi için yüzmeye başlayan Aslan Yaraman, Isparta'da yapılan Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

Yaraman, şampiyonada bir Türkiye şampiyonluğu, iki ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.

Şahin Spor Yüzme Kulübü Antrenörü Ali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde Aslan Yaraman'ın yüzme sporunda kendisini çok geliştirdiğini belirtti.

Bugüne kadar katıldığı bir çok şampiyonada önemli başarılar elde ettiğini aktaran Şahin, kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Şahin, Yaraman'ın Osman Çullu Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım seçme yarışlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla önümüzdeki yıllarda yapılacak Avrupa, dünya şampiyonaları ile 2021 Avrupa Gençlik oyunları için milli takıma davet edilme hakkı kazandığını sözlerine ekledi.

Türkiye, Çullu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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