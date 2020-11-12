Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor - Son Dakika

Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor

12.11.2020 14:58

Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge" ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor

GİRESUN - İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Korona virüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge" ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Giresunlu vatandaşlar ise kısıtlamanın yerinde bir karar olduğunu belirttiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge" gönderildi. Genelgeye göre Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde bir süredir uygulanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için uygulanan sabah saat 10.00 ile 16.00 arası haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulaması 12 Kasım 2020 tarihinden itibaren 81 ilde uygulanmaya başladı. Kısıtlamayla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 16.00 arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler. Giresunlu vatandaşlar ise alınan bu kararın yerinde olduğu belirttiler.

Kısıtlamanın yerinde olduğunu ve daha fazla tedbirin alınması gerektiğini söyleyen Sabri Dönmez, "Güzel bir uygulama aslında daha çok tedbir alınmalı. Ama vatandaş bunu anlamıyor, düşünemiyor. 65 yaş ve üstünün zaten binbir derdi var ve dikkat etmeliler. Benim tanıdıklarım var çok dikkat ediyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Bende 65 yaşındayım. Akşam oldu mu dışarı çıkmıyorum ve çıkmamaya çalışıyorum. Çıksam da tedbirimi alıyorum, insanlardan uzak durmaya çalışıyorum" dedi.

Yaşlılardan çok gençlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Arif Dizdar ise "Şimdi gençler eve gelince anne ve babasına temas ediyorlar. Gençlere çok dikkat etmek lazım. Caddelerde yeteri kadar bekçi var. Bekçilerin özellikle gençleri uyarmaları lazım, maskeyi kollarında taşıyorlar. Güvenlik güçlerini görünce maskeyi takıyorlar. Özellikle burundan aşağı takıyorlar. Gençlere çok önem vermek lazım. Yaşlılar zaten kurallara uyuyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlama ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, "İlimiz genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine ve bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım ve kalabalık ortamlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor
Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor
Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor
Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Giresun, Ankara, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Giresunlular 65 yaş ve üstü için getirilen kısıtlamayı yerinde buluyor - Son Dakika


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