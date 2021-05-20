Giresunlular "Mayıs 7'si" kapsamında gelenekleri yerine getirdi - Son Dakika

Giresun'da vatandaşlar, Hicri takvime göre yazın müjdecisi olarak kabul edilen "Mayıs 7'si" kapsamında Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede çeşitli geleneklerini yerine getirdi.

Giresun Belediyesince bu yıl 44'üncüsü planlanan ve dün akşam gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan Uluslararası Aksu Festivali'nin eğlence ve geleneklerin yerine getirilmesi bölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Buna rağmen bazı vatandaşlar, Hicri takvime göre yazın müjdecisi olarak kabul edilen "Mayıs 7'si"ni kutlamak için Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgeye geldi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gelenekleri yerine getiren vatandaşlar, dere kenarında dilek tuttu, "Derdim, belam denize" diyerek 7 çift, bir tek taşı suya arttı, üç kez sac ayaktan geçti.

Etkinliğe katılanlardan Hasret Yaz Gür, gazetecilere, salgın sürecinin en kısa zamanda bitmesi dileğinde bulunduğunu belirterek, "Ülkemizin huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Tabii ki sağlık, huzur, mutluluğu herkes için de temenni ettim. Dileklerim bunlardı." dedi.