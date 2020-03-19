Giresunlular sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti - Son Dakika

Giresun'da vatandaşlar balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde Türkiye'de de etkisi hissedilmeye başlayan korona virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan sağlıkçıların özverili çalışmalarına destek amacıyla sosyal medyada başlatılan kampanyayla saat 21.00'da tüm Türkiye'de olduğu gibi Giresun'da da vatandaşlar balkondaydı. Saat 21.00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlara Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri de alkışlarıyla destek verdi. - GİRESUN