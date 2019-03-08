Giresunluları Sokağa Döken Zanlı Daha Önce de 4 Yaşındaki Çocuğa Tacizden Tutuklanmış
40 dakika önce
Giresun'da tacizden gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahsın 2012 yılında da 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandığı ortaya çıktı.
Giresun
'da tacizden gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahsın 2012 yılında da 4 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandığı ortaya çıktı. Eynesil
ilçesinde Serdar B., M.A. isimli genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada kızın bağırması üzerine vatandaşlar olaya müdahale etmiş ve şahıs olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Serdar B'nin 2012 yılında da 4 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmek suçundan tutuklandığı ve kısa süre önce izin alarak çıktığı cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Zanlının ayrıca tehdit, hakaret, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kişileri hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından da sabıkası olduğu belirlendi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:30 Kaynak: İHA
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