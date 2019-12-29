Giresunspor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor: 0-0 - Son Dakika Spor

Giresunspor: 0-0

6 saat önce

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Hakan Karabalcık (x), Mehmet Emin Tuğral (x)ALTAY: Cihan (xxx) – Erhan (xx), İbrahim (x), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Adamu (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 75 Tavares xx), Yılmaz (xx), Putsila (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 46 Yasin x), Paixao (x) (Dk.

Giresunspor: 0-0, System.String[]

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Erkan Özdamar (x), Hakan Karabalcık (x), Mehmet Emin Tuğral (x)

ALTAY: Cihan (xxx) – Erhan (xx), İbrahim (x), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Adamu (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 75 Tavares xx), Yılmaz (xx), Putsila (xx), Hüsamettin (x) (Dk. 46 Yasin x), Paixao (x) (Dk. 61 Kappel xx)

GİRESUNSPOR: Fachini (xxx) – Uğur (xx), Ahmet Kesim (xx), Numan (xx), Muhammed (xx), Foguinho (xx) (Dk. 88 Mehmet), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 81 Himmet), Landel (x) (Dk. 74 Alpay x), Bekir (xx), Del Valle (xx), Rusescu (xx)

KIRMIZI KART: Dk. 45 İbrahim (Altay)

SARI KARTLAR: Leandrinho, Hüsamettin, Paixao, Özgür (Altay), Ahmet İlhan, Rusescu, Bekir (Giresunspor)

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altay evinde ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir ekibi devre arasına 24 puanla 10. sırada girdi. Giresun temsilcisi ise 21 puanla 12. sırada yer buldu. Siyah-beyazlılarda kaptan İbrahim ilk yarı sonunda direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

/8. dakikada Bekir'in sağdan ortasında altı pas içinde Ahmet İlhan'ın kafa şutunda top üst direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.40.dakikada Özgür'ün orta alandan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa şutunda topu kaleci Fachini son anda kornere yolladı.

43. dakikada Bekir'in uzaktan şutunda kaleci Cihan topu zorlukla kornere çeldi.

45. dakikada Giresun ceza alanı önünde Altaylı İbrahim'in Bekir'e yaptığı faulde hakem direkt kırmızı kartla Altay kaptanını oyundan attı.

73. dakikada Kappel'in uzaktan sert şutunda kaleci Fachini topa iki hamlede sahip oldu.

79. dakikada Alpay'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Cihan topu çizgiden çıkardı. Konuk ekip çizgiyi geçtiği itirazında bulundu.

82. dakikada Kappel çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Şutunda savunmaya seken top kalecide kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı: 0-0.


- İzmir
Giresunspor, Menemen, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:12 Kaynak: DHA
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