Giresunspor: 1-1 - Son Dakika

Giresunspor: 1-1

02.12.2020 15:31
Giresunspor: 1-1, System.String[]

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Caner Ak (x), Cemal Alpay (x), Suat Güz (xx)ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxx), Berkay (xxx), Özgür (xx), Harun (xx), Yılmaz (x) (Dk. 67 Yekta xx), Erhan (x) (Dk. 67 Gnanduillet xx), Regattin (x) (Dk. 46 Kappel xx), Ziya (xx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Caner Ak (x), Cemal Alpay (x), Suat Güz (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xx), İbrahim (xxx), Berkay (xxx), Özgür (xx), Harun (xx), Yılmaz (x) (Dk. 67 Yekta xx), Erhan (x) (Dk. 67 Gnanduillet xx), Regattin (x) (Dk. 46 Kappel xx), Ziya (xx) (Dk. 90 Eren), Paixao (x)GİRESUNSPOR: Tolgahan (xx) (Dk. 46 Onurcan xx) - Kerem (xx), Diarra (xx), Sadi (xx), Hayrullah (xxx), Erol Can (xxx), Tavares (xx) (Dk. 74 Sergen x), Uzodimma (xx), Traore (xx) (Dk. 62 Himmet xx), Caner Hüseyin (xxx), Eren (xx)GOLLER: Dk. 31 Caner Hüseyin (Giresunspor), Dk. 82 Sergen (Kendi kalesine) (Altay)SARI KARTLAR: Erhan, Tolga, Lokman (Yedek kulübesinde), Kappel, Berkay, Harun (Altay), Erol Can, Hayrullah, Sergen, Eren (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'de Altay evinde çıktığı 7'nci hafta erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.Giresunspor'un golünü 31'inci dakikada Caner Hüseyin atarken, konuk ekipte Sergen 82'nci dakikada kendi filelerini sarstı. Bu sonuçla iki takım da 17 puana yükselirken Altay 7'nci sırada, Giresunspor ise 8'inci basamakta kaldı.11'inci dakikada konuk ekipten Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda top yandan auta çıktı.26'ncı dakikada Altay atağında Erhan sağdan ortaladı, Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Tolgahan topu kornere çeldi.31'inci dakikada Giresunspor tartışmalı bir pozisyonun ardından öne geçti. Altaylı İbrahim, Giresunsporlu Eren'le girdiği ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Eren, yerden kalkamayan rakibinden özür dilerken Hakem Caner Ak pozisyonu devam ettirdi. Topu kapan Tavares'in pasında ceza sahasındaki Caner Hüseyin, iki rakibinin arasından şık bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-1.Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve Altaylı futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi. İlk yarı bu skorla sona erdi.56'ncı dakikada Giresunspor ceza sahasında Berkay'ın kafayla indirdiği topu Yılmaz penaltı noktası üzerinden auta yolladı.57'nci dakikada Paixao sağdan kesti, Ziya'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.82'nci dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Ziya ceza sahasına kesti, Sergen ters bir vuruşla topu kendi filelerine yolladı: 1-1.

86'ncı dakikada Giresunsporlu Himmet ceza sahası dışından sert vurdu, top çataldan döndü. Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.


Berkay Şahin, Giresunspor, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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