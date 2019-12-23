Giresunspor 1 - 1 Altınordu

30. dakikada, Giresunspor 'da Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

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Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor