Giresunspor: 1-2

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Muhammet Yumak (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

TFF 1'inci Lig'de Bursa'da oynanan mücadelede Giresunspor, Bursaspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenmeyi başardı.16'ncı dakikada Bursaspor öne geçti. Gelişen hızlı atak sonrası Burak Kapacak, sol kanattan ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından ağlarla buluştu: 1-0.29'uncu dakikada Giresunspor beraberliğe çok yaklaştı. Serbest vuruş sonrası ceza sahasına doğru gönderilen topta Sadi Karaduman kafa vuruşunu altıpas çizgisi üzerinden yaparken, yakın mesafeden kaleci Ataberk Dadakdeniz topu kornere çeldi. Devamında kullanılan korner atışında da bu kez Eren Tozlu kaleyi denedi ancak kaleci Ataberk topa sahip oldu.43'üncü dakikada Giresunspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arka direkte topa iyi yükselen Sadi Karaduman, yakın direğe doğru yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.57'nci dakikada Giresunspor öne geçti. Kullanılan köşe vuruşu sonrası, kale ağzında topa iyi yükselen Eren Tozlu kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlağı da uzak kale direğinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.66'ncı dakikadaki Giresunspor atağında, Eren Tozlu'nun sert vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çeldi.74'üncü dakikada Giresunspor etkili geldi. Hızlı atakta savunmayı ikiye bir yakalayan Eren Tozlu, ceza sahası içerisine doğru pasını gönderdi, ancak Ibrahime Balde topa dokunamayınca atak aut ile sonuçlandı.

Karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazandı.

- Bursa