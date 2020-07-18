Giresunspor 1-2 Altay

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Anıl Usta
Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 88 Göktan Cörüt), Berkan Yıldırım (Dk. 88 Ahmet Yusuf İpekçi), Murat Akça, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 80 İshak Doğan), Arda Kılıç, Himmet Ertürk, Mehmet Taş, Atakan Doğanay Aygün, Del Valle, Alpay Koçaklı (Dk. 55 Saruhan Bolat), Veysel Karani Ünal (Dk. 80 Semih Kavrazlı)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk. 79 Hakan Demirci), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 90 2 Tavares), Kerim Avcı (Dk. 90 2 Doğa İşeri), Tatos (Dk. 79 Adamu Alhassan), Paixao (Dk. 90 2 Yaser Hacımustafaoğlu)
Goller: Dk. 27 Paixao, Dk. 33 Özgür Özkaya (Altay), Dk. 73 Del Valle (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Taş, Dk. 61 Atakan Doğanay Aygün (Giresunspor), Dk. 26 Kerim Avcı, Dk. 59 Erhan Kartal (Altay)