Giresunspor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor: 2-0 - Son Dakika Spor

Giresunspor: 2-0

6 saat önce

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürün (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) - Tolga (xx), Cocalic (xxx), Uğur Arslan (xx), Vrsajevic (xxx), Onur (xxxx) (Dk. 90+2 Musa Nizam), Rotman (xxx), Bjarnason (xxx), Erhan (xxxx) (Dk.

Giresunspor: 2-0, System.String[]

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Furkan Ürün (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xxx) - Tolga (xx), Cocalic (xxx), Uğur Arslan (xx), Vrsajevic (xxx), Onur (xxxx) (Dk. 90+2 Musa Nizam), Rotman (xxx), Bjarnason (xxx), Erhan (xxxx) (Dk. 73 Bertuğ xx), Burhan (xxx), Cikalleshi (xx) (Dk. 73 Muhammet Reis xx)

GİRESUNSPOR: Metin (x) - Uğur (x) (Dk. 80 Muhayer x), Murat (x) (Dk. 46 Tanase xx), Ahmet (xx), Muhammed (xx), Foguinho (x), Mehmet Taş (xx), Mehmet Güven (xx), Milinkovic (x) (Dk. 73 Özgür Can xx), Valle (x), Rusescu (x)

GOLLER: Dk. 17 Bjarnason, Dk. 44 Erhan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Bjarnason, Cocalic, Bertug (Akhisarspor) - Mehmet Taş, Muhammed, Özgür Can, Valle, Tanase (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor, evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine hafta içi mesaisinde Giresunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek son verdi: 2-0. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 17'nci dakikada Bjarnason ve 44'üncü dakikada Erhan attı. Ligde yaşadığı 7 maçlık galibiyet hasretinin son 3 maçta 2 galibiyet alan Akigo, bu skorla puanını 35'e çıkarıp play-off yarışına tutundu. Üst üste üçüncü yenilgisini alan Giresunspor ise 28 puanda kaldı.

8'inci dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uğur'un ortasında Rusescu'nun topun gelişine sert şutunu defansta Cocalic ayak koyarak kornere yolladı.

15'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında Onur'un ara pasıyla sağ kanattan ceza alanına giren Cikalleshi'nin sert şutu yandan auta çıktı.

16'ncı dakikada Giresunsporlu Uğur'un ceza sahası dışından şutunu kaleci Gökhan korrene çeldi.

17'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta Erhan'la başlayan atakta Erhan, Cikalleshi ve Burhan seri paslarla topu kale önündeki Bjarnason'la buluşturdu. Bjarnason'a bomboş dokunmak kaldı: 1-0.

44'üncü dakikada Akhisarspor Erhan'ın klas golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Erhan, Giresun defansında iki rakibi ve kaleci Metin'i çalımlayıp ağları havalandırdı: 2-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

56'ncı dakikada Giresunsporlu Milinkovic'in sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

83'üncü dakikada ev sahibinden Muhammet Reis ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top auta çıktı.

Başka gol olmayınca mücadele 2-0 sonuçlandı.


Giresunspor, Musa Nizam, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]