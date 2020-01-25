Giresunspor: 2 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor: 2 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1 - Son Dakika Spor

Giresunspor: 2 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

6 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarGiresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho (Dk. 46 Mehmet Güven), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 76 Muhayer Oktay), Rusescu (Dk.

Giresunspor: 2 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1, System.String[]

Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho (Dk. 46 Mehmet Güven), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 76 Muhayer Oktay), Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Fernandes (Dk. 60 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 78 Nouri), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Gimbert


Goller: Dk. 22 ve Dk. 54 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor), Dk. 71 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Dk. 68 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+4 Hakan Kutlu (Teknik direktör) (Giresunspor), Dk. 46 Serkan Göksu (Cesar Grup Ümraniyespor)

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet İlhan Özek, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:43 
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