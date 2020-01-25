Giresunspor: 2 - Cesar Grup Ümraniyespor: 1

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Renan Foguinho (Dk. 46 Mehmet Güven), Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Landel, Del Valle (Dk. 76 Muhayer Oktay), Rusescu (Dk. 82 Özgür Can Özcan)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Yunus Emre Gedik, Fernandes (Dk. 60 Bahadır Taşdelen), Serkan Göksu, Akabueze (Dk. 78 Nouri), Muhammed Gönülaçar, Erdem Seçgin (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Gimbert
Goller: Dk. 22 ve Dk. 54 Ahmet İlhan Özek (Giresunspor), Dk. 71 Bahadır Taşdelen (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Bekir Yılmaz, Dk. 79 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+4 Hakan Kutlu (Teknik direktör) (Giresunspor), Dk. 46 Serkan Göksu (Cesar Grup Ümraniyespor)