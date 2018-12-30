Son Dakika Haberleri: Giresunspor, 2 Ocak'ta Top Başı Yapacak

Giresunspor, 2 Ocak'ta Top Başı Yapacak

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Giresunspor, 2 Ocak'ta Top Başı Yapacak, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Aralık'taki olağanüstü genel kurulla göreve gelmelerinin ardından yeni yönetim kurulu olarak devre arası planlamasını hazırladıklarını belirtti.

Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştireceklerini aktaran Eren, "2 Ocak'ta oyuncular burada toplanacak. Ligin 18. haftasında Eskişehirspor ile oynanacak karşılaşmaya kadar hazırlıklarımızı Antalya'da sürdüreceğiz. Antalya kampını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Eren, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile Antalya kampında toplantı yapacaklarını ve takımın son durumu hakkında kendisinden bilgi alacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Ligin ikinci yarısına tam anlamıyla hazır girmek ve kalan haftalarda başarıyı yakalamak istiyoruz. Bunun için eksikliklerimizi belirleyip, ona göre transfer politikası izleyeceğiz. Takımın son durumu hakkında teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile görüşerek rapor alacağız. Yönetim kurulu olarak hocamızın vereceği rapora göre transferde hareket edeceğiz."

Transfer çalışmalarına da başladıklarını kaydeden Eren, bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Antalya, Giresunspor, Spor
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