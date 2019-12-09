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Giresunspor, 20 maç sonra deplasmanda kazandı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında dün Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Giresunspor, 20 maç sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Giresunspor, 20 maç sonra deplasmanda kazandı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 14. haftasında dün Bursaspor'u 3-2 mağlup eden Giresunspor, 20 maç sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.


Yeşil-beyazlı ekip, ligde dış sahadaki galibiyet hasretine Bursaspor karşısında son verdi.


Ligin 14. haftasında Bursaspor'a konuk olan Giresunspor, rakibini 3-2 yendi ve 20 maç sonra deplasmanda 3 puan aldı.

Giresunspor, son deplasman galibiyetini 2018-2019 sezonunun 6. haftasında, 23 Eylül 2018'de İzmir'de oynanan müsabakada Altay'ı 1-0 mağlup ederek almıştı.

Yeşil-beyazlılar, 2018-2019 sezonunda dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, 9 müsabakada rakipleriyle berabere kaldı, 6 maçı ise kaybetti.


Bu sezon ligde 14 haftalık periyotta 7 kez rakipleriyle deplasmanda karşılaşan Karadeniz temsilcisi, söz konusu müsabakalarda sadece Bursaspor'a üstünlük sağlarken, 2 kez berabere kaldı, 4 karşılaşmayı ise yitirdi.

Hakan Kutlu ile çıkışa geçti

Giresunspor, ligin 5. haftası öncesi göreve getirilen teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıkışa geçti.

Kutlu yönetiminde Karadeniz temsilcisi, yaptığı son 6 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, söz konusu maçların 4'ünü kazandı, 2 kez berabere kaldı.

Giresunspor, TFF 1. Lig'de 19 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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