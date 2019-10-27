Giresunspor 3-1 Eskişehirspor

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar . Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Giresunspor: Adriano Facchini, Numan, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Landel, Rusescu, Özgür (Tanase dk. 70 ), Murat Akça, Rodrıguez (Alpay Koçaklı dk. 89 ?), Muhammed Himmet Ertürk (Alperen Aydın dk. 80 ), Bekir
Yedekler: Metin Erol, Ahmet, Limbombe, Orhan,Uğur
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Eskişehirspor: Ebrar, İbrahim Sıssoko,Mevlüt, Berkay, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal, Erdal, Furkan Balaban, Hakan (Mehmet Fevzi Yıldırım dk. 77 ), Cemali (İbrahim Halil Öneri dk. 56 )
Yedekler: Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Melih, Metehan
Teknik Sorumlu: Coşkun Demirbakan
Goller: Bekir (dk. 50), Özgür (dk. 58), Tanase (dk. 85) (Giresunspor), Milinkovic (dk. 66) (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Bekir, Tanase (Giresunspor), Furkan Balaban, Sekıdıka, Erdal, Mevlüt (Eskişehirspor)
Maçtan dakikalar
43. dakikada Eskişehirspor'un kullandığı serbest vuruşta Milinkovic'in sert şutunda top az farkla auta gitti.
50. dakikada Giresun'un kullandığı serbest vuruşta Bekir'in sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada Giresunspor atağında Landel'in şutunda kaleci Ebrar'dan dönen topu takip eden Özgür'ün dokunuşunda top ağlarla buluştu. 2-0
66. dakikada Eskişehirspor atağında Giresun defansının çıkaramadığı topu Milinkovic, yerden vuruşla Giresunspor ağlarına gönderdi. 2-1
85. dakikada soldan Rodrıguez sürdürüp verdiği pasta topa sert vuran Tanase ağları sarstı. 3-1