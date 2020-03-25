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Giresunspor, 30 Mart'ta çalışmalarına başlayacağına açıkladı!
6 saat önce
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların bir süredir çalışmalarını bireysel olarak evlerinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından futbolcuların bir süredir çalışmalarını bireysel olarak evlerinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Takımın 30 Mart Pazartesi günü Giresunspor tesislerinde toplanacağı aktarılan açıklamada, aynı gün saat 14.00'te yapılacak antrenmanla ligin kalan maçları için hazırlıklara başlanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:29
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