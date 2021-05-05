Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında - Son Dakika

Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında

05.05.2021 11:23
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında, System.String[]

TFF 1. Lig'de son maçından üç puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek olan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine çok yaklaştı.

TFF 1. Lig'de son maçından üç puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek olan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından hedefine çok yaklaştı.

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve üst üste 6 sezon (1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975, 1975-1976, 1976-1977) mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 1977'den bu yana Süper Lig'e hasret durumda.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan bu yana kesintisiz 7 sezondur bulunduğu ligde mücadele veren GZT Giresunspor, yalnızca 2016-2017 sezonunda ligi ilk 6 içerisinde 6'ncı sırada bitirerek play-off hakkı elde etti.

Play-off yarı finalinde Eskişehirspor ile karşılaşan GZT Giresunspor, ilk maçta sahadan berabere, rövanşında ise yenilgiyle ayrılarak elendi. İnişli çıkışlı grafikler sergileyen Karadeniz temsilcisi 2018-2019 sezonunda ise küme düşme korkusu yaşadı.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takım ligin son haftasına 67 puanla ikinci sırada girdi. GZT Giresunspor, Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, aynı puana sahip lider Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki Samsunspor'un sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak.

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine, Süper Lig'e çıkmak için son 90 dakikalarının kaldığını söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için hazırlandıklarını belirten Keleş, "İyi hazırlanıp istediğimiz, hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Şu an inanılmaz konsantre olmuş durumdayız, çok istiyoruz, iyi motive olduk. Önümüzdeki 90 dakikayı galip bitirip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." dedi.

Balde: "Her şeyi yoluna koymak için son bir maçımız kaldı"

Bu sezon ligde 18 kez fileleri havalandırarak gol krallığında ikinci sırada yer alan Ibrahima Balde ise bu noktaya gelebilmenin kolay olmadığını vurgulayarak, herkesin sıkı çalışmasıyla bunu başardıklarını aktardı.

"Mükemmel" bir iş çıkardıklarını dile getiren Balde, "Bu takımda, buradaki insanlarla birlikte olduğum için mutluyum. Her şeyi yoluna koymak için son bir maçımız kaldı." diye konuştu.

Golcü oyuncu Balde, "Bu takım için, buradaki taraftarlar için, başkanımız için, şehir için yapmamız gereken tek şey 44 yıllık bir hayali gerçekleştirmek. Önümüzde bir final var, bunu kazanmak zorundayız, ya iyi oynayarak, ya kötü oynayarak fark etmez ama üç puanı alıp bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi performansını şu an için düşünmediğini ifade eden Balde, şunları kaydetti:

"Şunu söylemek gerekirse gollere çok fazla odaklı değilim. Bunun yerine Eren gol atsa, Diarra gol atsa, Onur gol atsa, üç puan gelse buna daha fazla sevinirim. Çünkü gol atmak her zaman güzel ama üç puan gelmesi daha önemli. Golü Balde atmış, İbra veya kara panter atmış önemli değil."

Hayrullah: "Bu mutluluğu yaşamak istiyoruz"

Takımın sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer de sezon başından beri çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve çok emek verdiklerini vurguladı.

Süper Lig için son bir maçlarının kaldığına dikkati çeken Hayrullah, şu ifadeleri kullandı:

"Son 90 dakika kaldı, tabi heyecanlıyız, bunun verdiği mutluluk da var. Allah'ın izniyle son maçımızı kazandığımızda şampiyon olacağız. Allah'ın izniyle maçı kazanıp 44 yıllık hasrete son verip, hep birlikte bu sevinci yaşarız, hep birlikte şampiyonluğu kutlarız. Heyecanımız var, sezon başında bir hedef uğruna hayal kuruyorsun ve hayallerini gerçekleştirmek için son 90 dakikanın heyecanı var. Bu mutluluğu yaşamak istiyoruz."

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında - Son Dakika Spor


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