Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için inançlı - Son Dakika

Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için inançlı

28.04.2021 11:55
Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için inançlı, System.String[]

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren GZT Giresunspor, 44 yıldır hasret olduğu lige ulaşmak için inançlı.Ligde 17.

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren GZT Giresunspor, 44 yıldır hasret olduğu lige ulaşmak için inançlı.

Ligde 17. haftadan beri birinci durumda bulunan ve geçen hafta liderliği averajlı Adana Demirspor'a veren Karadeniz temsilcisi, kalan iki maçını da kazandığı takdirde Süper Lig'e yükselecek.

TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son 7 sezonda ilk kez 64 puana ulaşan GZT Giresunspor'un bu kadar yaklaştığı Süper Lig hedefinden sapmaya niyeti yok.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 32 haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

Çok zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getiren Keleş, ligin ilk başında transfer yapamadıklarını, önemli sakatlıklar yaşadıklarını, son maçta Altınordu'ya 6 oyuncu eksik gittiklerini belirtti.

Keleş, tüm bunlara rağmen son iki haftaya avantajlı girdiklerine dikkati çekerek, "Her şey bizim elimizde, Akhisarspor ve Tuzlaspor maçlarını aldığımız takdirde hedeflemiş olduğumuz şampiyonluğa ulaşmış olacağız. Herkes bunun bilincinde." dedi.

Şehrin 44 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak istediklerini vurgulayan Keleş, şöyle devam etti:

"180 dakika kaldı, biz bunun üstesinden gelebilecek güçteyiz, bilincindeyiz. Akhisarspor maçında üç puan alıp son Tuzlaspor maçında da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizim için şu an rakiplerin düşmesi ya da şampiyonluğa oynaması hiç önemli değil. Bizim kazanacağımız iki maç var. 6 puan bize yetiyor, bu 6 puanı almak için de rakibin adı şanı hiç fark etmiyor bizim için. Biz galip gelmek için elimizden geleni yapacağız ve bu iki maçı alarak Süper Lig'e çıkacağız."

Hakan Keleş, haftalardır taraftarların kendilerine olan inançlarını devam ettiğine değinerek, "Bize hiçbir zaman güvensizlik göstermediler, biz de onların şampiyonluk özlemini dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onları sevince boğmak istiyoruz. İnşallah muvaffak oluruz." diye konuştu.

Sergen Piçinciol: "Bu şehrin hayalini gerçekleştireceğiz"

Bu sezon 22 maçta görev alıp takıma 3 gol de katkı sağlayan defans oyuncusu Sergen Piçinciol ise zirvedeki üç takımın da puanlarının aynı olduğunu belirterek, sona ermiş hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Sezon başından bu yana çok iyi mücadele sergilediklerini aktaran Piçinciol, "Biz çok inanıyoruz kalan iki maçı da kazanıp hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bu şehrin hayalini gerçekleştireceğiz. Buna canıgönülden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Piçinciol, önlerinde birbirinden önemli iki maç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, bu saatten sonra bırakmayız. İki maçı da kazanıp şampiyon olacağız. Akhisarspor düşmemeye oynuyor, bizim avantajımız içeride oynuyoruz. Bu saatten sonra Çotanak Stadı'na kim gelirse gelsin biz kazanacağız. Ama şöyle bir şey de var yeter ki hakemler hakkaniyetli olsun. Taraftara da çok teşekkür ediyoruz, desteklerine devam etsinler."

Onurcan Piri: "Giresunluyum ve şu an bu takım burada olduğu için gururluyum"

Bu sezon Giresunspor'un 12 maçlık galibiyet serisinde kaleyi koruyan ve sadece bir gol yiyen başarılı file bekçisi Onurcan Piri de kendilerini bu noktaya getiren unsurun aile ortamı olduğunu söyledi.

Aynı şekilde, aynı titizlikle çalışmalara devam ettiklerini belirten Piri, "Ben hep diyorum son 180 dakika, buna da takım olarak hazırız. Giresunluyum ve şu an bu takım burada olduğu için gururluyum. Benim bu takımla ikinci şampiyonluğum olacak, inşallah tekrar nasip olur. Giresun'un ve Giresunspor'un bu şampiyonluğa çok ihtiyacı var. 44 yıl çok uzun bir süre ve ben bu özlemi dindireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Hakan Keleş, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemine son vermek için inançlı - Son Dakika Spor


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