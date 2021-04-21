Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için son 3 maça odaklandı - Son Dakika

Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için son 3 maça odaklandı

21.04.2021 11:21
Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için son 3 maça odaklandı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, yeşil-beyazlı ekibi özlediği, umut ettiği, yıllardır hayal ettiği yere ulaştırmak için son 3 maçta ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp başkanı Hakan Karaahmet, yeşil-beyazlı ekibi özlediği, umut ettiği, yıllardır hayal ettiği yere ulaştırmak için son 3 maçta ellerinden gelenleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaahmet, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde kendilerinin de gelgitler yaşadıklarını, her şeye rağmen Süper Lig yarışı içerisinde olduklarını belirtti.

Ligde lider durumda bulunduklarını, kalan 3 maçlarını da kazanarak 44 yıllık hayali gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Karaahmet, "Başladığımız günden bugüne kadar olan tempoda, aynı istek ve arzuyla son 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Giresunspor'u özlediği, umut ettiği, yıllardır hayal ettiği yere ulaştırmak için son 3 maçta elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaahmet, yönetim olarak doğru şeyleri yaptıklarını, başarılarının altında bunun yattığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Futbolda inandığınız işleri yaparsanız, doğru şeyleri, doğru planlamaları yaparsanız ve en önemlisi yolda bu planlarınızı değiştirmezseniz, bu sadece futbol için değil, her sektör için geçerli, aşağı yukarı bir başarı yakalarsınız. Giresunspor'un ekonomik olarak da bir başarısı var. Takım maliyetleri sıralamasında 10. sıradaki bir takım bu. Orada bile bir başarı var. Sportif başarının dışında. Bunu bekliyor muyduk? Evet. Doğru şeyleri yapıyoruz."

"Futbolcularımıza güveniyoruz"

Futbolculara güvendiklerini ve sezon sonunda kendilerini Süper Lig'e taşıyacaklarına inandıklarını dile getiren Karaahmet, şunları söyledi:

"Biz başta da bu planlamayı yaparken bunu bekliyor muyduk? Evet. Yaptığınız işleri doğru yaparsanız karşılığı mutlaka olacaktır. Ben futbolcu arkadaşlarımın bugüne kadar verdiği emeklere sonsuz teşekkür ediyorum. Onlara bizim biraz daha ihtiyacımız var. Onların bu emeklerine, istek, arzularına. Onlar üzerine düşecekleri yapacaktır. Ondan hiç şüphemiz yok. Çünkü bugüne kadar yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar."

Karaahmet, oyunculara ödemelerinin yapıldığını, kendilerine özel şampiyonluk primi de hazırladıklarını belirtti.

Gelecek için planlamalarının bulunduğuna işaret eden Karaahmet, öncelikle ligde kalan 3 maça odaklandıklarını, sezon sonunda başarının gelmesinin ardından onlara yoğunlaşacaklarını aktardı.

"Giresunlulara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz"

Karaahmet, yurt içi ve yurt dışında yaşayan Giresunluların da kendileri gibi büyük heyecan içerisinde olduklarını ifade ederek, "Giresun nüfusunun çoğunluğu dışarıda. Almanya'da, ABD'de, yurt için de her yerde Giresunlu var, görebilirsiniz. Onlar bu sene çok heyecanlılar. Onlar bu sene bu işin tamama ermesini çok istiyorlar. Biz de bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Gelinen süreçte kendisinin de tarifsiz duygular içerisinde olduğunu dile getiren Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayalimiz gerçekleştikten sonra gerçek duygularım ortaya çıkacak. Şu anda sadece bir hedefe kilitlenmiş ekipten birisiyim. Adı başkan olur, başka bir şey olur, önemli değil. Beklediğimiz başarıyı yakaladığımızda o zaman daha çok hissedeceğim. Ben hala görevimizin bitmediğini, görevimizi tamamına erdirmemiz gerektiğini, ne zaman ki son düdük çaldığında, Giresunspor şampiyon olduğunda işte o gün duygularımı nasıl ifade ederim, Giresun karşılaması mı oynarım? Yoksa başka bir şeyler mi yaparım, onu bilmiyorum."

Karaahmet, TFF 1. Lig'in çekişmeli ve heyecanlı, hatta Avrupa'daki bazı liglerden bile daha zor olduğunu kaydederek, "TFF 1. Lig zor bir lig. Burada kendisini ispat etme mücadelesi veren futbolcular çok fazla. Onların mücadele gücü daha yüksek. O yüzden bu lig, en zor liglerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, 44 yıllık Süper Lig özlemini dindirmek için son 3 maça odaklandı - Son Dakika Spor


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