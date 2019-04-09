Son Dakika Haberleri: Giresunspor 52. Yılını Kutladı

Giresunspor 52. Yılını Kutladı

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kuruluşunun 52. yıl dönümünü kutladı.

Giresunspor 52. Yılını Kutladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kuruluşunun 52. yıl dönümünü kutladı.


Giresunsporlu yöneticiler, futbolcular, taraftarlar, kentteki bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, kutlama etkinliği kapsamında Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Giresun Belediyesinin bando ekibi de yürüyüşe Giresunspor marşlarıyla eşlik etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, burada yaptığı konuşmada, göreve başladıkları ilk günden bu yana kulübü gerek mali gerekse de sportif anlamda başarılı kılmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Bugün kulübün 52. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Eren, kalbi Giresunspor için çarpan tüm Giresunlular için en gururlu günün 9 Nisan olduğunu kaydetti.

Eren, Giresunspor'un profesyonel hayata geçtiği 1967 yılından bu yana büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu aktararak, "Bugün 52 yaşına 'merhaba' diyen Giresunspor'umuz, yaşattığı gelenekleriyle ve Türk futboluna kazandırdığı değerleriyle her anlamda Türkiye'nin saygısını kazanmış büyük bir camiadır." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un en büyük gücü Giresunlulardan ve taraftarlarından aldığına işaret eden Eren, şöyle konuştu:

"Bizler Giresunspor'u yöneten kişiler olarak temsil ettiğimiz camiamızın şanlı tarihine yakışır bir şekilde bundan sonra da hep beraber omuz omuza vererek, yılmadan ve büyük bir azim içerisinde kulübümüzü her anlamda başarılı kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ulu çınarımız Giresunspor'umuzun 52. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

Etkinlikte Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:48 Kaynak: AA
Giresun, Giresunspor, Spor
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