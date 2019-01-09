Giresunspor'a Brezilyalı Orta Saha
1 saat önce
Giresunspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues da Silva'yı transfer etti.
Giresunspor
, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues da Silva
'yı transfer etti.
Daha önce Adanaspor
'da 3 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncuyla Antalya
'da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren
, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Eren, transferlerin devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: DHA
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