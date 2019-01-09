Son Dakika Haberleri: Giresunspor'a Brezilyalı Orta Saha

Giresunspor'a Brezilyalı Orta Saha

1 saat önce

Giresunspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues da Silva'yı transfer etti.

Giresunspor'a Brezilyalı Orta Saha, System.String[]
Giresunspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Rodrigues da Silva'yı transfer etti.

Daha önce Adanaspor'da 3 sezon forma giyen Brezilyalı oyuncuyla Antalya'da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Giresunspor'da başkan Sacit Ali Eren, "Bu transfer camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eren, transferlerin devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: DHA

Antalya, Adanaspor, Fabio Alves Da Silva, Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Sözleşme Uzatma Teklifine 'Seçim Var, Bekleyelim' Cevabını Verdi! Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu

Galatasaray Ayak Tenisi Oynadı Beşiktaş'tan Gollü Prova
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:14:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'a Brezilyalı Orta Saha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]