Giresunspor'a Tanase şoku

Giresunspor Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Cristian Tanase'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.



Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 2-3 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi. - GİRESUN