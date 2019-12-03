Son Dakika Haberleri: Giresunspor'a Tanase şoku
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Giresunspor'a Tanase şoku

6 saat önce

Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 2-3 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi.


Adana Demirspor, Cristian, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:48 
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