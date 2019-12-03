Giresunspor'a Tanase şoku
6 saat önce
Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 2-3 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:48
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