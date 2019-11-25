Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor
Son Dakika Spor Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor

Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor

7 saat önce

TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları iyi sonuçlarla ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.

Rakiplerinin de kendileri gibi kazanma arzusuyla sahaya çıkacağını dile getiren Eren, "Adana Demirspor da üst sıralardan kopmama adına bu maçı kazanmak isteyecektir. O nedenle bizi çok zor maç bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak ama saha ve seyirci önünde oynama avantajımızı kullanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, ilk 6 iddiasından kopmamak adına kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmak zorunda olduklarını ve oyuncularının da bunu başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sezona iyi başlayamadık. Ancak son haftalarda takımın toparlanmasıyla iyi bir ivme yakaladık. Hızla üst sıralara tırmanıyoruz. İlk 6 iddiamızı sürdürmek adına da ilk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Maç maç giderek arzu ettiğimiz yere hedefe ulaşacağız. Hafta sonu oynayacağımız Adana Demirspor maçı da bu nedenle önemli. Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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