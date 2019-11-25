Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor

TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.



Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları iyi sonuçlarla ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.



Rakiplerinin de kendileri gibi kazanma arzusuyla sahaya çıkacağını dile getiren Eren, "Adana Demirspor da üst sıralardan kopmama adına bu maçı kazanmak isteyecektir. O nedenle bizi çok zor maç bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak ama saha ve seyirci önünde oynama avantajımızı kullanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eren, ilk 6 iddiasından kopmamak adına kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmak zorunda olduklarını ve oyuncularının da bunu başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Sezona iyi başlayamadık. Ancak son haftalarda takımın toparlanmasıyla iyi bir ivme yakaladık. Hızla üst sıralara tırmanıyoruz. İlk 6 iddiamızı sürdürmek adına da ilk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Maç maç giderek arzu ettiğimiz yere hedefe ulaşacağız. Hafta sonu oynayacağımız Adana Demirspor maçı da bu nedenle önemli. Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyoruz."