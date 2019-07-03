Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Ahmet Kesim'i transfer etti
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Giresunspor, Ahmet Kesim'i transfer etti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı.

Giresunspor, Ahmet Kesim'i transfer etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Kesim ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ahmet Kesim, geçen sezon Gazişehir Gaziantep forması giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Spor
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