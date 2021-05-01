Giresunspor-Akhisarspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Akhisarspor'u 3-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Haftaya Tuzlaspor maçını da kazanıp bu işi sonlandıracağız." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen toplantıda, acısıyla tatlısıyla bir sezonun son maçına kadar geldiklerini söyledi.

Bu takımın çok büyük işler başardığını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar sınırlı bir kadroda olmamıza rağmen bu çocuklar çok şey başardı. Ne kadar gurur duysak azdır, inanılmaz özverili ve mücadeleci oynadılar. Yönetim, oyuncu gurubu, teknik heyeti, çalışanlar ve Giresun halkı Süper Ligi sonuna kadar hak etti. İnşallah Tuzlaspor maçını da alırız Süper Lig bize nasip olur, bunu başaracak kaliteye sahibiz. İnşallah bunu başaracağız. Arkamızda tökezlememizi bekleyenleri üzeceğiz ama bu işi kimseye bırakmayacağız. Haftaya Tuzlaspor maçını da kazanıp bu işi sonlandıracağız."

Şengül, bir gazetecinin stattaki seyirciler hakkında sorusuna "Hafta içi sağlık çalışanlarına çağrıda bulunmuştuk ama biraz fazla kalabalık oldu. Ama her şeyi oyununa göre oynamak lazım. Başka takımlar yaparken iyi biz yaparken kötü mantığı olamaz. Adana Demirspor takımı haftalardır bu şekilde oynuyor. Bizde stat boşaltılıyor, ama Adana'da dokunan yok. Her yerde çifte standart. Sağlık çalışanlarımızı davet ettik onlar da geldiler bizleri desteklemeye çalıştı." cevabını verdi.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise stadyumdaki seyircileri dikkati çekerek, "5 bin kişi vardı tahminen bugün. Sokağa çıkma yasağı var, bu 5 bin kişi nasıl girdi hayretler içindeyim. Geçen hafta içeride oynadık 22 kişi sokamadık, 20 kişi hakkımız vardı." diye konuştu.

Akhisarspor geçmişine bakıldığında başarılarla dolu bir takım olduğunu vurgulayan Göksu, "Akhisarspor'un kupaları var, başarıları var. İnşallah seneye yine başarı gösterir ve şimdiki bulunduğu lige çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Göksu, oyunda iki takımın da mücadele ettiğini ancak Giresunpor'un galip geldiğini kaydederek, "Onları da tebrik ediyorum ama benim takımımdaki futbolcu kardeşlerim üzülüyor tabi, oyun bu iyi oynayan kazanıyor. Giresun iyi oynadı kazandı, biz nasıl söyleyeyim, nasıl 3 sıfır mağlup olduk hala düşünüyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu hataları yapmazlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.