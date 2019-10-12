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Giresunspor alt sıralardan kurtulmanın peşinde

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Boluspor ve Eskişehirspor maçlarında hedefimiz 6 puan. Takımın bu iki maçı kazanmak için gücü ve yetenekleri yeterli." dedi.

Giresunspor alt sıralardan kurtulmanın peşinde, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Boluspor ve Eskişehirspor maçlarında hedefimiz 6 puan. Takımın bu iki maçı kazanmak için gücü ve yetenekleri yeterli." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisarspor maçının kazanılmasıyla hem takımın hem de şehrin öz güven ve moralinin arttığını söyledi.

Gelecek adına umutlu olduklarını belirten Usta, "Önümüzdeki maçlara bakacağız. Boluspor ve Eskişehirspor maçlarında hedefimiz 6 puan. Takımın bu iki maçı kazanmak için gücü ve yetenekleri yeterli. Zaten bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Burada önemli olan kimin ne kadar kazandığı." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, ligde her maçı ayrı şekilde değerlendirdiklerini aktararak, "En iyi puanı toplayarak ligin ilk yarısında ilk altı, bu olmasa bile ilk altıya yakın bir yerde olmak hedefimiz. Önemli olan bu ligde ikinci devre. İkinci devre form tutan takımlar bu ligde üst sıralarda yer alır. Geçmişte de bu böyle olmuştur, biz takımımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun ekibi, ligde geride kalan 7 hafta sonunda 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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