Giresunspor - Altay: 1-2

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Anıl Usta (xx)GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Berkan (xx), Aykut (xx), Orhan (xx), Hüsamettin Tut (xx) (Dk. 60 Yasin x), Tevfik (xx), Michel Landel (xxx), Emre (x) (Dk. 42 Muhammed xx), Cristian Tanese (xx), Zoro Syriac (x) (Dk.





STAT: Giresun Atatürk



HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Anıl Usta (xx)



GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Berkan (xx), Aykut (xx), Orhan (xx), Hüsamettin Tut (xx) (Dk. 60 Yasin x), Tevfik (xx), Michel Landel (xxx), Emre (x) (Dk. 42 Muhammed xx), Cristian Tanese (xx), Zoro Syriac (x) (Dk. 42 Volkan xx), Abiola Dauda (xx)



ALTAY: Aydın (xxx), Yasin (xx), Gençer (xxx), Ulaş (xxx), Özgür (xxx), Ferhat (xx), Lopez Tavares (?), Andreas Tatos (xx) (Dk. 66 Merter x), Anton Putsila (xx) (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Leandro Kappel (xxx), Marco Paixao (xxx) (Dk. 90+4 Sinan)



SARI KARTLAR: Orhan, Aykut, Tevfik, Berkan, Muhammed (Giresunspor), Putsila, Kappel, Aydın (Altay)



KIRMIZI KART: Dk. 25 Tavares (Altay)



GOLLER: Dk. 83 Landel (Giresunspor), Dk. 37 Kappel, Dk. 76 Paixao (Altay)



Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup oldu.



1'inci dakikada Hüsamettin'in kısa düşen pasını sağdan Kappel ortaladı. Paixao'nun kafa vuruşunda top Kayacan'ın ellerinde kaldı.



25'inci dakikada rakibine faul yapan Tavares gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 28'inci dakikada Tevfik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Landel, kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.



35'inci dakikada Hüsamettin'in soldan ortaladığı topu Altay savunması indirdi, topu önünde bulan Landel ceza sahasına girecekken yerde kaldı ancak hakem Landel'in daha önce topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle atışı konuk takıma verdi.



37'nci dakikada Emre rakip sahada topu rakibine attı. Özgür bir süre topu sürdü ve sol kanattaki Kappel'in önüne bıraktı. Topla ilerleyen Kappel meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.



44'üncü dakikada sağdan kullanılan köşe atışına Muhammed yükseldi. Savunmanın uzaklaştırdığı ikinci topu Volkan arka direğe ortaladı. Tanase'nin şutu az fakla üstten auta gitti.



53'üncü dakikada sol kanattan Hüsamettin Tut ortaladı, Dauda'nın kafa vuruşu arka direk dibinden auta çıktı.



56'ncı dakikada Volkan'ın sağ kanattan ve yerden içeriye gönderdiği topa Dauda'dan önce Altay savunması müdahale etti.



65'inci dakikada Tevfik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Dauda kaleyi denedi, Aydın köşeyi kapattı ve gole izin vermedi.



76'ncı dakikada Giresunspor köşe atışı kullandı ve arka direkte topu kapan Yasin bir süre topu sürdükten sonra Putsila'yı gördü. Putsila da Paixao'yu kaçırdı. Paixao düzgün bir vuruşla takımını iki farklı öne geçirdi: 0-2.



83'üncü dakikada Giresunspor farkı bire düşürdü. Köşe atışından gelen topu Dauda arkaya çıkardı. Arka direkte topla buluşan Landel, sert ve isabetli bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.



Maç da başka gol olmayınca Altay, Giresunspor'u 2-1 yendi. - Giresun

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