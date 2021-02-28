Giresunspor-Altay maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor-Altay maçının ardından

28.02.2021 21:59
Giresunspor-Altay maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun." dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun." dedi.

Şengül, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, 16 maçtır süren yenilmezlik serisinin Altay karşılaşmasında alınan yenilgiyle sona erdiğini söyledi.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Şengül, "İki takımda iyi oynadı. İki takımı da tebrik etmek lazım. Onlar attı kazandılar. Biz yakaladıklarımızı değerlendiremedik." diye konuştu.

Giresunspor'un hedefinden şaşmadığını ve sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceğini aktaran Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Her güzel şeyin bir sonu var. 16 maç sonra mağlubiyetle tanıştık. Kolay iş değil. Bu kadar uzun süre kazanıp sürdürebilmek... Bu mağlubiyet bizim nazar boncuğumuz olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve sonuna karar da bunu sürdüreceğiz. 11 maçın 4'ü aldığımızda hedefimizi yakalayabiliriz. Biz 11 maçın 11'ini de talibiz. Bu oyuncu grubu hayali başaracak güçte, sezon sonunda Giresun'un hayalini gerçekleştirecektir."

Osman Özköylü'nün açıklamaları

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü ise kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarına işaret eden Özköylü, şunları kaydetti:

"12 haftadır kazanan çok moralli oynayan bir takıma karşı deplasmanda alınan bu galibiyet çok önemli. Böyle bir oyuna ve 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız harika oynadılar. Bir takım deplasmanda nasıl oynar bunu gösterdik. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Takıma moral motivasyon vermesi açısında önemli bir galibiyet oldu. Bu galibiyetle ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam         
23:53
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi         
11:47
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 04:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor-Altay maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei