Giresunspor - Altay maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor - Altay maçının ardından

28.02.2021 22:01

- Giresunspor - Altay maçının ardından TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor, Altay karşısında 2-1 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

- Giresunspor - Altay maçının ardından

GİRESUN - TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor, Altay karşısında 2-1 mağlup olarak 16 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü yaptığı değerlendirmede, "Çok mutluyum. Önemli bir galibiyet aldık. 12 haftadır kazanan Giresunspor'u yendik. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Çok sağlıklı antrenmana yapamadık ama kısım kısım son 2 günde yaptığımız çalışmalar neticesinde oyuncularımız çok iyi oynadılar. Topa nasıl sahip olunur, nasıl koşturulur bu oyunculara sahibiz. Son 6 maçın 4'ünü kaybetmemiz oyuncuları demoralize etmişti. Bu maçta lidere karşı kazanılmış önemli bir galibiyet. Bize moral verdi. Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor deplasmanından sonra herkese bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. Hakan Hocayı da tebrik ediyorum. Onlarında yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

Ümit Şengül: "Her takımı yenecek azmimiz var"

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise, "Her güzel şeyin bir sonu var. 17 maç sonra mağlubiyet ile tanıştık. Bizlere ve Giresunlulara bu güzelliği yaşatanlara teşekkür ediyorum. Bu maç bizim takımın nazar boncuğu olsun. Hedefimiz şampiyonluk ve bunu devam ettireceğiz. Ama biz kalan 11 maçın da 11'ine talibiz. Her takımı yenecek azmimiz var. Haftaya Ümraniyespor maçına hazırlanacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şehrin hayali olan Süper Lig'e takımı taşıyacağız. Buna inancımız tam. İki takımda güzel mücadele etti. Tebrik etmek lazım. Onlar attılar ve bizde yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Yolun sonunda hedefe varan takım biz olacağız" ifadelerine yer verdi.

Giresunspor - Altay maçının ardından
Giresunspor - Altay maçının ardından
Giresunspor - Altay maçının ardından
Giresunspor - Altay maçının ardından

Futbol Federasyonu, Osman Özköylü, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Giresunspor - Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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