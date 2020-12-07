Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika

Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor

07.12.2020 13:48
Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor, System.String[]

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Hakan Keleş, TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarının Giresun etabını bugün tamamlayıp Ankara'ya gideceklerini söyledi. Ankara'da kampa girerek yarın son idmanlarını yapıp maçı beklemeye koyulacaklarını ifade eden Keleş, zor bir maçın kendilerini beklediğine işaret etti.

Teknik direktör Keleş, Eskişehirspor maçında alınan galibiyetin takıma büyük moral verdiğini, bu moralle Keçiörengücü müsabakasına çıkacaklarını dile getirerek, şöyle dedi: "Ankara Keçiörengücü bu ligin önemli takımlarından bir tanesi ve lider konumda. Bu maç için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık, Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz. Belki hep bunu söylüyoruz ancak yinelemek istiyorum, zor bir süreçten geçiyoruz. Takımımız yoğun bir tempoda aralıksız mücadele veriyor ve 3 günde bir maç yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışarak ve istediğimiz sonuçları elde ederek hedeflediğimiz yere Süper Lig'e çıkacağız."KAPTAN EREN: TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZGiresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu da, her maça olduğu gibi Ankara Keçiörengücü maçına da mutlak galibiyet hedefiyle hazırlandıklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Kaptan Eren, "Ankara Keçiörengücü maçından alınacak 3 puan bizim için çok önemli. Bütün takım bu maça odaklandık. Eskişehir maçında aldığımız galibiyet takıma moral oldu. Oynayacağımız Keçiörengücü maçında da iyi bir sonuç ortaya koyarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.


Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor
Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor
Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor
Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor
Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Hakan Keleş, Giresunspor, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor, Ankara'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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