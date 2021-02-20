Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından - Son Dakika

Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

20.02.2021 19:05
Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." dedi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Ankaraspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerin birbirleriyle oynamasının kendilerini Ankaraspor maçını kazanmaya mecbur ettiğini söyledi.

Oyuncuların oyun disiplini içinde istekli ve arzulu, canla, başla mücadele ettiğini vurgulayan Şengül, "11 maçtır kazanan ve 15 maçtır da kaybetmeden Giresunspor takımı var. Her türlü övgüyü hak ediyor bu oyuncu grubu." diye konuştu.

Şengül, iç sahada ve deplasmanda takım ayırt etmeden oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kötü oynadığımız maçlar da oluyor ama mücadelemizle onu kapatıp maçı lehimize çevirmesini biliyoruz. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp Giresun'un hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız. İnşallah şampiyonluğa ulaşıp bu takımı Süper Lig'e taşımak en büyük hedefimiz. Buna inandık, mücadelemiz, her şeyimiz bu yönde, bunu elde etmek için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Ankaraspor cephesi

Ankaraspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise Giresunspor'u tebrik ederek, "Hiçbir başarı tesadüf değildir, futbolun gerçeğini bilerek iyi ve birlikte oynuyorlar. Kapanıyorlar, iyi savunma yapıyorlar, iyi gidiyorlar, kalitelerini bilerek oynuyorlar, şansa da yanlarında. Buldukları pozisyonları değerlendiriyorlar, iyi gidiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Özat, 7 kez antrenman yapıp ikinci maçlarını oynadıklarını belirterek, "Bugün daha iyi mücadele, daha iyi oyun vardı. Kaçırdığımız pozisyonlar yediğimizden daha netti. Bundan sonraki maçlarda puan almaya, alamazsak da oyun anlayışımızı oturtmaya çalışacağız. Biz zoru başarmaya geldik. Oyuncuların oyun anlayışı, pozisyon bilgileri zayıf. Farklı bir dizilişle oynuyoruz, bunu öğrenmeleri de zaman alacak." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Ankaraspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi Galatasaray, aradığı golü buldu! Sarı kırmızılılar, nefis bir golle deplasmanda öne geçti Canını hiçe sayıp patlayan akım tellerine tekme atan vatandaşın görüntüleri kameraya yansıdı Eşini Kelebekler Vadisi'nden aşağı iten koca, cinayetten sonra şehir şehir gezmiş Merve Boluğur'dan derin dekolteli iç çamaşırsız cesur poz Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Eşinin kafasından vurup intihar ettiğini öne sürdüğü Sevginur: 'Bizde boşanma yok' deyip acımadan vurdu
Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban! Ahmet Çakar'dan Can Yaman-Diletta Leotta çiftine ağır yorum: İkisi de kezban!         
19:02
Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü Murat Boz'un yeni klibindeki 'Aslı Enver' detayı gündeme bomba gibi düştü         
18:21
Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü Psikolojik sorunları olan koca, eşini balyozla öldürdü         
17:57
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
ABD'de iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi ABD'de iki kadın, koronavirüs aşısı olmak için yaşlı kılığına girdi         
17:41
Acımasız baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurdu Acımasız baba, tartıştığı iki oğlunu silahla vurdu         
17:31
Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi Kuş gribi ilk kez insanlara bulaştı! Rusya'da 7 kişi karantinaya alındı, DSÖ bilgilendirildi         
16:35
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
"Damadı buluyoruz" deyip seçmenini heyecanlandıran CHP'nin paylaşımı kullanıcılara hayal kırıklığı yaşattı         
12:18
İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi İsrail esir takası için Esed rejimine, 1,2 milyon dolarlık Kovid-19 aşısı verdi         
11:47
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü         
11:40
Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor Taleplere yetişemiyor! Televizyonda görüp başladığı işten ayda 45 bin TL kazanıyor         
11:11
Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir         
10:55
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz İstanbul'da binbir hevesle ev bakmaya giden aile, karşılaştıkları ırkçı tavırla yıkıldı: Siyahilere ev vermiyoruz         
10:29
İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır İYİ Partili vekil, Ecevit'in videosunu paylaştı: Operasyon da açıklama da böyle yapılır         
10:21
İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı İneği yiyen ayı kalanını toprağa gömdü, o anlar fotokapana yansıdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 19:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei