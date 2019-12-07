Son Dakika Haberleri: Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"
Son Dakika Spor Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: 'İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: "İlk deplasman galibiyetini almak istiyoruz"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek istediklerini söyledi.

Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta:

TFF 1. Lig'in 14. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek istediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasmanda zorlu bir rakiple oynayacaklarını ifade etti.

Rakibe karşı saygılı olduklarını ancak kesinlikle bir çekinceleri bulunmadığını vurgulayan Usta, "Çıkışımızı devam ettirerek, ilk deplasman galibiyetini almak istiyoruz. Üst sıralarla puan farkını azaltmayı hedefliyoruz. İlk altı hedefimiz de devam ediyor." dedi.

Usta, Bursa deplasmanının ardından yine zorlu Erzurum deplasmanına gideceklerine işaret ederek, "Bizim kalitemiz, bu iki takımdan aşağı değil. Futbol sahada oynanıyor. İyi oynayan ve mücadele eden takım biz olmalıyız. Zirvedeki takımlara karşı da iyi oynuyoruz. Puan veya puanlar bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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