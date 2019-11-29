Giresunspor Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta:

TFF 1. Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, özellikle iç saha müsabakalarında kayıp yaşamak istemediklerini söyledi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayarak, karşılaşmayı kazanarak rakiplerini puansız göndermeyi hedeflediklerini aktardı.

Adana Demirspor karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini vurgulayan Usta, "Kazanıp puan sıralamasında onların üzerine geçmek hedefimiz. Sahamızda puan kaybına tahammülümüz yok. Deplasmandaki puan kayıplarını sahamızdaki maçlarda telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

Usta, futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini dile getirerek, "Önümüzde uzun bir maraton var. Bu maratonun sonunda, taraftarların ve camianın memnun olduğu sıralamada ligi bitirmek istiyoruz. İlk 6 hedefimiz devam ediyor. Puan farkı çok fazla yok, kazandıkça da azalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.