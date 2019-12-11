Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün: "Takımımız ritmini tutturdu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün: 'Takımımız ritmini tutturdu' - Son Dakika Spor

Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün: "Takımımız ritmini tutturdu"

6 saat önce

Akgün, Giresunspor tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Bursaspor deplasmanından çok iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Giresunspor Asbaşkanı Sinan Akgün:

Akgün, Giresunspor tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Bursaspor deplasmanından çok iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.


Uzun süren deplasmanda kazanamama durumunu bu maçta kırdıklarını ifade eden Akgün, "Kendi evimizde güzel sonuçlar alıyorduk ancak bunu dış sahaya yansıtamıyorduk. Bu durumun da üstesinden geldik. Önümüzde şimdi Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanı var, buradan da hedefimiz üç puan almak." dedi.


Akgün, lige kötü başladıklarını ancak teknik direktör Hakan Kutlu ile takımın bir çıkış yakaladığını kaydederek, şunları söyledi:


"6 maçtır kaybetmiyoruz, bu bizim için önemli. Kaliteli bir oyuncu grubumuz var, son haftalarda da bu oyuncu grubu kalitesini gösterdi. Son haftalarda alınan iyi sonuçlarla takımımız ritmini tutturdu. Bunun sezon sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünüyoruz. İnşallah üst sıralara daha da yaklaşacağız."


Giresunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:24 
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