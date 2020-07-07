Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız" - Son Dakika

Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Giresunspor'un şanlı ve şerefli mazisine yakışır bir şekilde kalan iki maçımızı tamamlayacağız." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Giresunspor'un şanlı ve şerefli mazisine yakışır bir şekilde kalan iki maçımızı tamamlayacağız." dedi.

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Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarlara verdikleri başarı sözünü yerine getiremedikleri için son derece üzgün olduklarını söyledi.

Play-off heyecanını taraftarlara yaşatamadıklarını belirten Usta, "Bunun üzüntüsündeyiz. Hedefe ulaşamadığımız takdirde kendimizi başarısız sayıyoruz. Bunun için de zaten kongre kararı aldık. Bundan sonra artık play-off ve kümede kalma mücadelesi veren tüm takımlara başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Usta, önlerinde Altınordu ve Altay maçları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sahada rakip fark etmiyor, Giresunspor'un şanlı ve şerefli mazisine yakışır bir şekilde kalan iki maçımızı tamamlayacağız. Giresunspor her yerde galibiyet için sahaya çıkar. Prestij maçlarına çıkacağız artık. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçında hedefimiz üç puan. Ligi en üst sırada bitirmeye çalışacağız. Rakiplerin durumu bizim için fark etmiyor."

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Asbaşkanı Usta: 'Artık prestij maçlarına çıkacağız' - Son Dakika Spor
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