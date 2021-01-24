Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül,"Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık." dedi.

Şengül, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile zorlu bir maç oynadıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Şengül, yine de kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Zirve mücadelesi veren bazı rakiplerinin puan kayıpları yaşadığına işaret eden Şengül, "Hep söylediğim gibi Giresun'un hayali var, yeni statla birlikte bu hayali gerçekleştirecek güce sahip bu takım. Bugünkü galibiyetle önemli bir avantaj yakaladık. Tuzlaspor ve Adana Demirspor kaybetti. Açılan puan farkını da korumayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şengül, önlerindeki 9-10 maçlık periyodun önemine dikkati çekerek, hedeflerinin bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Aydeniz Et Balıkesirspor cephesi

Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Giresunspor'a yeni stadının hayırlı olmasını ve kendilerine de böylesi güzel bir statta oynamanın nasip olmasını diledi.

Maçta mevkisel sorunlar yaşadıklarına işaret eden Arslan, şunları dile getirdi:

"Kulübe zenginliğimiz olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu. Giresunspor son dakikalarda golü buldu ve o gol, maçın bitişiydi. Hem Giresunsporlu oyuncuları tebrik ediyorum hem de kendi oyuncularımı bu dirençlerinden dolayı, çabalarından dolayı kutluyorum."