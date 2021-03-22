Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Samsunspor maçından dönerken takım otobüsümüz taşlandı. Şüpheli şahıs da yakalandı ve ifadesi alındı. Futbolda uzun süredir görmediğimiz, görmek de istemediğimiz bir olay yaşandı. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım" dedi.

Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylara ve ligdeki son durumlarına değindi. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsunspor ile sezonun en önemli maçını oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Karademir, maçın ardından Giresun'a dönüşte takım otobüslerinin taşlanması sonucu tatsız bir olay yaşandığını kaydetti.Karademir, otobüsü taşlayan şahsın yakalandığını ve olayı itiraf ettiğini belirterek, "Futbolda uzun süredir görmediğimiz, görmek de istemediğimiz bir olay yaşandı. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a şükür bir şey olmadan geldik. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım. Bizim taraftarlarımız da bu konuya yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı hareketi Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezler. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor artık. Konu bizden çıktı. Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyorlar. O da sosyal medya üzerinden cevap veriyor. Bu tür şeylere gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Sonuçta oynadığımız bir spor. Maçın vermiş olduğu gerginlikle beraber tatsız olaylar yaşanabiliyor" diye konuştu.Giresunspor'un haftalardır lider konumda olduğunu, bundan sonraki maçlara da kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Karademir, şunları söyledi: "Bu lig çok zor bir lig. Süper Lig'den dönem dönem daha zor oluyor. Burada 4-5 maç üst üste aldığınızda ligin dengesi bir anda bozuluyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah ilk yarıdaki gibi benzer bir durumu yaşarız. Büyük stres oluyor. Bu stresi taşıyamayan takım, hafta sonu gördüğünüz gibi Samsunspor oyuncuları bunu biraz taşıyamadılar. Maç içinde hırs oluyor. Sonuca gitmeye çalışıyorlar. Takımı takip ederseniz, hafta içi bu stresle ilgili motivasyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Tam istediğimiz gibi maçı bitirdik geldik. Bundan sonraki maçlarda da tek tek yapmamız gerekeni yapacağız. 3 maçımız burada, bu maçlarda puan kaybetmemeyi hedefliyoruz. Deplasmanlardan da en iyi şekilde puanlarımızı alıp ligi en yüksek seviyede bitireceğiz."

Karademir, takıma gelir sağlamak amacıyla 28 Nisan'da eşya piyangosu düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

- Giresun