Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok - Son Dakika

Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok

22.03.2021 15:50
Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok, System.String[]

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Samsunspor maçından dönerken takım otobüsümüz taşlandı.

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Samsunspor maçından dönerken takım otobüsümüz taşlandı. Şüpheli şahıs da yakalandı ve ifadesi alındı. Futbolda uzun süredir görmediğimiz, görmek de istemediğimiz bir olay yaşandı. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım" dedi.

Karademir, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylara ve ligdeki son durumlarına değindi. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsunspor ile sezonun en önemli maçını oynadıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Karademir, maçın ardından Giresun'a dönüşte takım otobüslerinin taşlanması sonucu tatsız bir olay yaşandığını kaydetti.Karademir, otobüsü taşlayan şahsın yakalandığını ve olayı itiraf ettiğini belirterek, "Futbolda uzun süredir görmediğimiz, görmek de istemediğimiz bir olay yaşandı. Şans eseri hiçbir oyuncumuz yaralanmadı. Allah'a şükür bir şey olmadan geldik. Bu konuda Samsunspor camiasına işi mal etmeye çalışmayalım. Bizim taraftarlarımız da bu konuya yükleniyor. Birkaç haddini bilmez insanın yaptığı hareketi Samsunspor camiasına yıkmayalım. Onlar da böyle bir şeyin yaşanmasını istemezler. Olayla ilgili gerekli işlemler yapılıyor artık. Konu bizden çıktı. Bununla ilgili bizim taraftarımız da Samsunspor başkanına bir şeyler söylüyorlar. O da sosyal medya üzerinden cevap veriyor. Bu tür şeylere gerek yok. İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok. Sonuçta oynadığımız bir spor. Maçın vermiş olduğu gerginlikle beraber tatsız olaylar yaşanabiliyor" diye konuştu.Giresunspor'un haftalardır lider konumda olduğunu, bundan sonraki maçlara da kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Karademir, şunları söyledi: "Bu lig çok zor bir lig. Süper Lig'den dönem dönem daha zor oluyor. Burada 4-5 maç üst üste aldığınızda ligin dengesi bir anda bozuluyor. Biz bu seriyi çok uzun bir boyuta getirdik. İnşallah ilk yarıdaki gibi benzer bir durumu yaşarız. Büyük stres oluyor. Bu stresi taşıyamayan takım, hafta sonu gördüğünüz gibi Samsunspor oyuncuları bunu biraz taşıyamadılar. Maç içinde hırs oluyor. Sonuca gitmeye çalışıyorlar. Takımı takip ederseniz, hafta içi bu stresle ilgili motivasyonla ilgili çalışmalar yapıldı. Tam istediğimiz gibi maçı bitirdik geldik. Bundan sonraki maçlarda da tek tek yapmamız gerekeni yapacağız. 3 maçımız burada, bu maçlarda puan kaybetmemeyi hedefliyoruz. Deplasmanlardan da en iyi şekilde puanlarımızı alıp ligi en yüksek seviyede bitireceğiz."

Karademir, takıma gelir sağlamak amacıyla 28 Nisan'da eşya piyangosu düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

- Giresun
Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok
Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok

Giresunspor, Samsunspor, Spor Toto, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu         
16:11
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi         
15:53
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı         
15:30
Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi Düşen çığ iki köyün elektrik direklerini kağıt gibi ezdi         
15:26
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: İki kulübü birbirine düşman etmeye gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei