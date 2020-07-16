Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı - Son Dakika

Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı

Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı"Güçlü iletişim güçlü Giresunspor. Şehir ile bütünleşeceğiz"En son 1976-1977 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig olan Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'da hedef yeniden zirve.

Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı

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"Güçlü iletişim güçlü Giresunspor. Şehir ile bütünleşeceğiz"

En son 1976-1977 sezonunda o zamanki adıyla 1. Lig olan Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'da hedef yeniden zirve.

Seçime iddialı bir ekip ile hazırlanan, ortaya koyduğu vizyon ve gerçekleştirmek üzere hazırladığı projeler ile dikkat çeken Giresunspor başkan adayı Rüstem Güngör hedeflerini sıralayarak; "Hedef Süper Lig. Kalıcı Olacağız. Ekonomide yeniden yapılanma olacak. Altyapı olmazsa olmazımız. Diğer branşlara önem vereceğiz. Güçlü iletişim güçlü Giresunspor. Şehir ile bütünleşeceğiz." dedi.

6 sezondur TFF 1. Lig'de mücadele eden Giresuspor için kolları sıvadığını belirten Rüstem Güngör, hedeflerini şöyle açıkladı:

HEDEF SÜPER LİG

"Giresunspor'un olması gereken yer Süper Lig'dir. Kulübümüzün hak ettiği Süper Lig'e yükselmesi için planlı bir kadro yapılanması gerçekleştirerek hedefleri olan bir teknik kadroyla iş birliği yapacağız. Giresun şehrine Süper Lig çok yakışacak."

KALICI OLACAĞIZ

"Bizim yönetimimiz ile birlikte Giresunspor artık emin ve sağlam adımlarla yürüyecek. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz belli, bu hedefler doğrultusunda planlarımız ve stratejilerimiz hazır. Giresunspor her zaman ileriye gidecek."

EKONOMİDE YENİDEN YAPILANMA

"Süper Lig hedefi ve kalıcı olmak ancak güçlü bir ekonomik yapıyla gerçekleşebilir. Göreve başladığımız ilk gün ekonomi yeniden yapılandırılacak ve yeni sponsorluk anlaşmaları ile kulübe rahat bir nefes aldıracağız. Kulüp kasamız her geçen gün değer kazanacak ve istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturacağız."

ALTYAPI OLMAZSA OLMAZIMIZ

"Günümüzde küresel itibara sahip takımların dahi ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlardan biri de altyapıdır. Giresunspor alt yapısını baştan organize ederek, takımıza doğrudan girebilecek gençler yetiştireceğiz. Kulübümüzün sportif başarılarına katkılarının yanı sıra ekonomik olarak da gelir sağlayabilecek olan gençlerimiz en büyük dinamiklerimizden biri olacak."

DİĞER BRANŞLARA DA ÖNEM VERECEĞİZ

"Giresunspor sadece bir futbol kulübü değil, diğer branşları da bünyesinde barındıran bir kulüp olacak. Teknolojik gelişmelere de ayak uyduracağız ve e-spor dallarında takımlar oluşturarak çağımızın kaçınılmaz olan dijital ortamlarda da yer alacağız."

GÜÇLÜ İLETİŞİM GÜÇLÜ GİRESUNSPOR

"Doğru iletişim Giresunspor markamıza değer katacak. Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda giresunsporun sürekli etkileşimde olduğu bir yapı oluşturacağız. Dijitalin gücünden yararlanacağız. Sosyal medyanın avantajlarından faydalanacağız ve doğru iletişim kampanyaları ile Avrupa'da tanınırlığımızı artıracağız."

ŞEHİR İLE BÜTÜNLEŞECEĞİZ

"Takım ile şehir arasında köprü kuracak ve aynı duygu, aynı inanç ile birbirimizi hisseerek hedeflerimize yürüyeceğiz. Şehrimizin pırıl pırıl gençleri ile tecrübeli abilerini Giresunspor'a fayda sağlama amacı ile buluşturarak fikirler üreteceğiz, kulüp ile şehrin bütünleşmesini sağlayacağız."

İstanbul DHA


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkan adayı Rüstem Güngör, Süper Lig için kolları sıvadı - Son Dakika Spor
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